Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

In breve, Finanza
Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,29% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA scambia con un ribasso dell'1,29% alle 19:30 e passa di mano a 23.408,27 punti.
```