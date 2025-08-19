Milano
18-ago
42.642
0,00%
Nasdaq
18-ago
23.714
+0,01%
Dow Jones
18-ago
44.912
-0,08%
Londra
18-ago
9.158
0,00%
Francoforte
18-ago
24.315
0,00%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 07.48
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.728,03 punti
In breve
,
Finanza
19 agosto 2025 - 03.38
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,85%, a quota 3.728,03 in apertura.
Condividi
