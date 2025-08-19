Milano 18-ago
42.642 0,00%
Nasdaq 18-ago
23.714 +0,01%
Dow Jones 18-ago
44.912 -0,08%
Londra 18-ago
9.158 0,00%
Francoforte 18-ago
24.315 0,00%

Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.728,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,85%, a quota 3.728,03 in apertura.
Condividi
```