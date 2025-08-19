Milano 18-ago
42.642 0,00%
Nasdaq 18-ago
23.714 +0,01%
Dow Jones 18-ago
44.912 -0,08%
Londra 18-ago
9.158 0,00%
Francoforte 18-ago
24.315 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,14% alle 04:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 43.652,32 punti

In breve, Finanza
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,14% alle 04:50 e scambia a 43.652,32 punti.
