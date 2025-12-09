Milano 8-dic
Borsa: Andamento laterale per Tokyo (+0,01%)

Il Nikkei 225 prende il via a 50.586,41 punti

Inizio di seduta fiacca per il principale indice azionario giapponese, che riporta un cauto +0,01%, a quota 50.586,41 in apertura.
