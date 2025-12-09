Milano
8-dic
43.433
0,00%
Nasdaq
8-dic
25.628
-0,25%
Dow Jones
8-dic
47.739
-0,45%
Londra
8-dic
9.645
-0,23%
Francoforte
8-dic
24.046
+0,07%
Martedì 9 Dicembre 2025, ore 04.35
Borsa: Andamento laterale per Tokyo (+0,01%)
Il Nikkei 225 prende il via a 50.586,41 punti
Finanza
09 dicembre 2025 - 01.31
Inizio di seduta fiacca per il principale indice azionario giapponese, che riporta un cauto +0,01%, a quota 50.586,41 in apertura.
