Milano 15:54
42.970 +0,77%
Nasdaq 15:54
23.611 -0,44%
Dow Jones 15:54
45.072 +0,36%
Londra 15:54
9.187 +0,32%
Francoforte 15:54
24.421 +0,44%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi fa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 514,4 punti.
Condividi
```