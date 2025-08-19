Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex

(Teleborsa) - Pressione su Nordex
, che tratta con una perdita dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21,93 Euro. Primo supporto visto a 21,41. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 21,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)