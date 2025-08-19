Milano 15:58
42.965 +0,76%
Nasdaq 15:58
23.613 -0,42%
Dow Jones 15:58
45.055 +0,32%
Londra 15:58
9.184 +0,28%
Francoforte 15:58
24.415 +0,41%

Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex

(Teleborsa) - Pressione su Nordex, che tratta con una perdita dell'1,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 21,93 Euro. Primo supporto visto a 21,41. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 21,21.

