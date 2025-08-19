Linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria: RFI aggiudica gara da 1,6 miliardi a Consorzio Santomarco

Webuild

(Teleborsa) -(Gruppo FS)di euro per la realizzazione dellasulla linea Cosenza-Paola/San Lucido, parte integrante del futuro collegamento. La gara è stata, costituito da, Ghella, Impresa Pizzarotti&C, Seli Overseas.L’intervento prevede la realizzazione di unacon caratteristiche AV/AC della lunghezza die i restanti 5 in superficie. Il nuovo tracciato interesserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. Nel Comune di, è prevista una, con relativa viabilità di collegamento, per il territorio e il polo universitario di Rende., interamente finanziati anche con fondi PNRR, mentre sono in corso gliRomagnano-Buonabitacolo/Buonabitacolo-Praia e l’iter progettuale degli altri lotti a completamento dell’itinerario Salerno-Reggio Calabria.La nuova lineaScandinavia – Mediterraneo e rappresenta la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del Paese. Il futuro collegamentosia in termini di dotazioni infrastrutturali sia di sviluppo del contesto di riferimento, accelerando la crescita economica e turistica.La nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria, un’iniziativa del Gruppo FS (con le società RFI e Italferr), condotta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo Lucio Menta.