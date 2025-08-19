Milano 15:59
42.953 +0,73%
Nasdaq 15:59
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:59
45.039 +0,28%
Londra 15:59
9.183 +0,27%
Francoforte 15:59
24.404 +0,37%

Linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria: RFI aggiudica gara da 1,6 miliardi a Consorzio Santomarco

Economia, Trasporti
Linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria: RFI aggiudica gara da 1,6 miliardi a Consorzio Santomarco
(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara da 1,6 miliardi di euro per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido, parte integrante del futuro collegamento AV/AC Salerno-Reggio Calabria. La gara è stata assegnata al Consorzio Santomarco, costituito da Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti&C, Seli Overseas.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario con caratteristiche AV/AC della lunghezza di 22 chilometri, di cui circa 17 in galleria e i restanti 5 in superficie. Il nuovo tracciato interesserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. Nel Comune di Montalto Uffugo, è prevista una nuova stazione, con relativa viabilità di collegamento, per il territorio e il polo universitario di Rende. L’attivazione è prevista nel 2032.

Proseguono intanto i lavori sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, interamente finanziati anche con fondi PNRR, mentre sono in corso gli iter autorizzativi dei Lotti 1B e 1C Romagnano-Buonabitacolo/Buonabitacolo-Praia e l’iter progettuale degli altri lotti a completamento dell’itinerario Salerno-Reggio Calabria.

La nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia – Mediterraneo e rappresenta la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del Paese. Il futuro collegamento contribuirà alla riduzione dei divari territoriali sia in termini di dotazioni infrastrutturali sia di sviluppo del contesto di riferimento, accelerando la crescita economica e turistica.

La nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria rientra tra le opere strategiche del progetto Cantieri Parlanti, un’iniziativa del Gruppo FS (con le società RFI e Italferr), condotta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo Lucio Menta.
Condividi
```