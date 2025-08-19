Linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria: RFI aggiudica gara da 1,6 miliardi a Consorzio Santomarco

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana
(Gruppo FS) ha aggiudicato la gara da 1,6 miliardi
di euro per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco
sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido, parte integrante del futuro collegamento AV/AC Salerno-Reggio Calabria
. La gara è stata assegnata al Consorzio Santomarco
, costituito da Webuild
, Ghella, Impresa Pizzarotti&C, Seli Overseas.
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario
con caratteristiche AV/AC della lunghezza di 22 chilometri, di cui circa 17 in galleria
e i restanti 5 in superficie. Il nuovo tracciato interesserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. Nel Comune di Montalto Uffugo
, è prevista una nuova stazione
, con relativa viabilità di collegamento, per il territorio e il polo universitario di Rende. L’attivazione è prevista nel 2032
.Proseguono intanto i lavori sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano
, interamente finanziati anche con fondi PNRR, mentre sono in corso gli iter autorizzativi dei Lotti 1B e 1C
Romagnano-Buonabitacolo/Buonabitacolo-Praia e l’iter progettuale degli altri lotti a completamento dell’itinerario Salerno-Reggio Calabria.
La nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T
Scandinavia – Mediterraneo e rappresenta la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del Paese. Il futuro collegamento contribuirà alla riduzione dei divari territoriali
sia in termini di dotazioni infrastrutturali sia di sviluppo del contesto di riferimento, accelerando la crescita economica e turistica.
La nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria rientra tra le opere strategiche del progetto Cantieri Parlanti
, un’iniziativa del Gruppo FS (con le società RFI e Italferr), condotta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo Lucio Menta.