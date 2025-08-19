Londra: pioggia di acquisti su Marks & Spencer

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks & Spencer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marks & Spencer
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marks & Spencer
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marks & Spencer
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,646 sterline. Primo supporto a 3,521. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,438.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)