Milano 16:00
42.963 +0,75%
Nasdaq 16:00
23.601 -0,48%
Dow Jones 16:00
45.058 +0,33%
Londra 16:00
9.184 +0,28%
Francoforte 16:00
24.409 +0,39%

Migliori e peggiori
Londra: pioggia di acquisti su Marks & Spencer
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks & Spencer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marks & Spencer rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marks & Spencer. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marks & Spencer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,646 sterline. Primo supporto a 3,521. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,438.

Teleborsa
