Milano 16:03
42.992 +0,82%
Nasdaq 16:03
23.606 -0,45%
Dow Jones 16:03
45.113 +0,45%
Londra 16:03
9.186 +0,30%
Francoforte 16:03
24.424 +0,45%

Parigi: risultato positivo per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Kering
Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale del lusso, con una variazione percentuale dell'1,97%.
Condividi
```