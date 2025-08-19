Milano 16:03
42.992 +0,82%
Nasdaq 16:03
23.606 -0,45%
Dow Jones 16:03
45.113 +0,45%
Londra 16:03
9.186 +0,30%
Francoforte 16:03
24.424 +0,45%

Parigi: risultato positivo per Kering

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Kering
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.

La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso del lusso. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kering evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 216,1 Euro. Primo supporto a 211. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 207,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```