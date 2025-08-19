Parigi: risultato positivo per Kering

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
La tendenza ad una settimana di Kering
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso del lusso
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kering
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 216,1 Euro. Primo supporto a 211. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 207,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)