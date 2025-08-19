Milano 16:06
Migliori e peggiori
Piazza Affari: luce verde per Moncler
(Teleborsa) - Brilla l'azienda nota per i piumini, che passa di mano con un aumento del 4,39%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Moncler mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,57%, rispetto a +3,25% del principale indice della Borsa di Milano).


Analizzando lo scenario dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 46,7 Euro. Prima resistenza a 48,79. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 45,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
