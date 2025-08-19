Milano 16:07
Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Campari
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore beverage, in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Campari, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della società famosa per il suo bitter alcolico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,816 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,624. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,008.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
