Piazza Affari: risultato positivo per Campari

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore beverage
, in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Campari
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società famosa per il suo bitter alcolico
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,816 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,624. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,008.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)