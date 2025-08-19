Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Philogen

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, che mostra una salita bruciante del 4,57% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Philogen
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,02%, rispetto a +1,4% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni di breve periodo di Philogen
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,27. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)