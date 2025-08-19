Milano
16:08
43.003
+0,85%
Nasdaq
16:08
23.639
-0,32%
Dow Jones
16:08
45.128
+0,48%
Londra
16:08
9.185
+0,30%
Francoforte
16:08
24.430
+0,47%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca
Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca
Migliori e peggiori
,
In breve
19 agosto 2025 - 09.35
Balza in avanti l'
istituto di piazzetta Cuccia
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca
Piazza Affari: andamento sostenuto per Mediobanca
Piazza Affari: risultato positivo per Mediobanca
Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca
Titoli e Indici
Mediobanca
+1,42%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca
Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca
Piazza Affari: scambi in positivo per BPER
Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian
Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo
Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem