Milano 16:08
43.003 +0,85%
Nasdaq 16:08
23.639 -0,32%
Dow Jones 16:08
45.128 +0,48%
Londra 16:08
9.185 +0,30%
Francoforte 16:08
24.430 +0,47%

Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Balza in avanti l'istituto di piazzetta Cuccia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
