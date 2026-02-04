Milano 10:06
Piazza Affari: in acquisto Mediobanca

Piazza Affari: in acquisto Mediobanca
(Teleborsa) - Protagonista l'istituto di piazzetta Cuccia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mediobanca rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la banca d'affari italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,44. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
