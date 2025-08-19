Ryanair e SACBO insieme per il futuro dei giovani

(Teleborsa) - Si è conclusa venerdì 15 agosto
nel quartier generale di Ryanair
a Dublino l’esperienza formativa
di quattro settimane in Irlanda per i sei vincitori delle borse di studio promosse da Intercultura
, in collaborazione con SACBO
e la società controllata BIS (BGY International Services).
Agata Fabbi, Martina Lupi, Riccardo Romagnoli, Jacqueline Nicole Barollo, Arianna Smaila e Giorgia Opreni hanno avuto l'opportunità di soggiornare un mese a Dublino, perfezionando
le proprie competenze linguistiche
e vivendo un percorso di studio e crescita personale
in un contesto internazionale.
L’iniziativa, fortemente voluta dall’azienda, rappresenta un investimento concreto sul futuro professionale dei giovani
, favorendo lo sviluppo di competenze chiave in un mercato del lavoro sempre più globale e competitivo.
Un’opportunità resa possibile dalla sempre più consolidata partnership tra Ryanair e SACBO
, che condividono l’impegno nel promuovere opportunità formative di eccellenza per giovani talenti, nella convinzione che siano le nuove generazioni a rappresentare il motore di competenze, innovazione e visione indispensabili per costruire il futuro.