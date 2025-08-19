Milano 16:09
Ryanair e SACBO insieme per il futuro dei giovani

Conclusa l'esperienza formativa Intercultura a Dublino

Economia, Sostenibilità, Trasporti
(Teleborsa) - Si è conclusa venerdì 15 agosto nel quartier generale di Ryanair a Dublino l’esperienza formativa di quattro settimane in Irlanda per i sei vincitori delle borse di studio promosse da Intercultura, in collaborazione con SACBO e la società controllata BIS (BGY International Services).

Agata Fabbi, Martina Lupi, Riccardo Romagnoli, Jacqueline Nicole Barollo, Arianna Smaila e Giorgia Opreni hanno avuto l'opportunità di soggiornare un mese a Dublino, perfezionando le proprie competenze linguistiche e vivendo un percorso di studio e crescita personale in un contesto internazionale.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’azienda, rappresenta un investimento concreto sul futuro professionale dei giovani, favorendo lo sviluppo di competenze chiave in un mercato del lavoro sempre più globale e competitivo.

Un’opportunità resa possibile dalla sempre più consolidata partnership tra Ryanair e SACBO, che condividono l’impegno nel promuovere opportunità formative di eccellenza per giovani talenti, nella convinzione che siano le nuove generazioni a rappresentare il motore di competenze, innovazione e visione indispensabili per costruire il futuro.
