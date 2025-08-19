USA, Bessent incontrerà candidati Fed intorno al Labor Day per accorciare lista

BlackRock

Jefferies

(Teleborsa) -t, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, inizierà probabilmente a incontrareJerome Powell intorno alla festività del Labor Day, l'1 settembre, con l'obiettivo di ridurre la lista da presentare al presidente Donald Trump."Per quanto riguarda il processo di selezione, abbiamo annunciato 11 candidati molto validi - ha detto in un'intervista alla CNBC - Probabilmente li incontrerò subito dopo il Labor Day e inizierò a stilare la lista da presentare al Presidente Trump.".Secondo l'emittente statunitense, la lista include gli attuali membri del FOMC, la presidente della Fed di Dallas Lorie Logan, l'economista della Casa Biancae l'ex membro del FOMC Kevin Warsh. Fanno parte del gruppo anche gli strateghi Rick Rieder die David Zervos di, così come l'economista Marc Sumerlin, l'ex membro del FOMC Larry Lindsey e l'ex presidente della Fed di St. Louis James Bullard.Il, nominato da Trump durante la sua prima presidenza, non termina prima di, ma la decisione della Casa Bianca di anticipare il processo per trovare il suo successore si inserisce nella continua pressione a a Powell e colleghi per tagliare i tassi di interesse.La Fed terrà ladi politica monetaria il, quando il mercato si aspetta un taglio da 25 punti base, che sarebbe il primo da dicembre 2024. Questo venerdì Powell terrà quello che probabilmente sarà il suo ultimo discorso al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming.