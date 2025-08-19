USA, Bessent incontrerà candidati Fed intorno al Labor Day per accorciare lista

(Teleborsa) - Scott Bessen
t, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, inizierà probabilmente a incontrare 11 forti candidati per sostituire il presidente della Federal Reserve
Jerome Powell intorno alla festività del Labor Day, l'1 settembre, con l'obiettivo di ridurre la lista da presentare al presidente Donald Trump.
"Per quanto riguarda il processo di selezione, abbiamo annunciato 11 candidati molto validi - ha detto in un'intervista alla CNBC - Probabilmente li incontrerò subito dopo il Labor Day e inizierò a stilare la lista da presentare al Presidente Trump. È un gruppo incredibile
".
Secondo l'emittente statunitense, la lista include gli attuali membri del FOMC Michelle Bowman e Christopher Waller
, la presidente della Fed di Dallas Lorie Logan, l'economista della Casa Bianca Kevin Hassett
e l'ex membro del FOMC Kevin Warsh. Fanno parte del gruppo anche gli strateghi Rick Rieder di BlackRock
e David Zervos di Jefferies
, così come l'economista Marc Sumerlin, l'ex membro del FOMC Larry Lindsey e l'ex presidente della Fed di St. Louis James Bullard.
Il mandato di Powell
, nominato da Trump durante la sua prima presidenza, non termina prima di maggio 2026
, ma la decisione della Casa Bianca di anticipare il processo per trovare il suo successore si inserisce nella continua pressione a a Powell e colleghi per tagliare i tassi di interesse.
La Fed terrà la prossima riunione
di politica monetaria il 16-17 settembre
, quando il mercato si aspetta un taglio da 25 punti base, che sarebbe il primo da dicembre 2024. Questo venerdì Powell terrà quello che probabilmente sarà il suo ultimo discorso al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming.