Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 20:03
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Dow Jones 20:03
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Indice Fed Richmond USA in marzo

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Indice Fed Richmond USA in marzo
USA, Indice Fed Richmond in marzo pari a -8 punti, in aumento rispetto al precedente -10 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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