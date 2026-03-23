Banco BPM, Crédit Agricole deposita la lista per il rinnovo del CDA

(Teleborsa) - Crédit Agricole , primo azionista di Banco BPM , ha depositato la propria lista di sette candidati in vista dell'assemblea del 16 aprile per il rinnovo del consiglio di amministrazione.



I nominativi proposti sono: Domenico Siniscalco, Frédéric de Courtois, Rossella Leidi, Alessio Foletti, Nicoletta Mastropietro, Antonio Tullio e Ivana Bonnet-Zivcevic.



"Come già indicato nelle precedenti comunicazioni, Crédit Agricole non mira al controllo di Banco Bpm né si oppone all'attuale consiglio. La nostra lista comprende solo 7 candidati e non può quindi determinare una maggioranza di consiglieri. Inoltre, non include alcun candidato alla carica di amministratore delegato o di presidente", ha sottolineato la banca francese. Crédit Agricole, ha aggiunto, "ha presentato una propria lista di candidati alla carica di consigliere per Banco Bpm, nonché una propria lista di candidati alla carica di sindaco, al fine di apportare un contributo significativo alla governance, in linea con la recente normativa italiana in materia di nomine consiliari, che incoraggia una maggiore rappresentanza degli azionisti".



"Il nostro obiettivo è potenziare la creazione di valore a lungo termine nominando amministratori dotati di competenze solide e significative – ha proseguito –. A seguito di un rigoroso processo di selezione, abbiamo individuato candidati con una considerevole esperienza nel settore finanziario e in aree chiave per Banco Bpm, quali la gestione e il controllo dei rischi. La maggior parte dei nostri candidati è indipendente e non sono inclusi attuali dipendenti di Crédit Agricole".

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