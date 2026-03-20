Banco BPM, i gestori presentano la lista di minoranza con tre candidati indipendenti

(Teleborsa) - Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Alberto Zorzi, comunica che in data odierna APG Asset Management, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Davide Leone and Partners Investment Co., Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fineco Asset Management, Generali Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum

International Funds Limited hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Banco BPM previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.



La lista è stata composta con il supporto di Chaberton Partners, advisor esterno e indipendente.



I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre il 3,6% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è così composta: Giampiero Massolo; Vincenzo Delle Femmine; Karina Audrey Litvack.

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