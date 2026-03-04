MPS, rumors: l'AD Lovaglio verso esclusione da lista CdA e nuovo mandato

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
dovrebbe finalizzare nel corso della giornata odierna la lista di candidati del CdA
per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che a sorpresa non dovrebbe includere l'attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio
, secondo quanto scrivono oggi diverse fonti di stampa.
Lovaglio, che nonostante l'opposizione di alcuni membri del consiglio e di un azionista chiave faceva parte di una lista preliminare di candidati stilata dai consiglieri uscenti per la votazione di aprile per la nomina del nuovo consiglio, non sarà nella lista più ristretta di 20 nomi
, ha scritto Reuters.
Secondo MF, oggi il comitato nomine dovrebbe presentare al consiglio di MPS una rosa di 20 nomi comprendente due ipotesi per il ruolo di ceo. I nomi sarebbero quelli dell'AD di Acea
ed ex numero uno di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo
- dato per favorito - e quello dell'ex co-chief operating officer di Unicredit Carlo Vivaldi
. Nella lista ci dovrebbe essere l'ex ceo di Intesa Sanpaolo
e fondatore di Illimity Corrado Passera
, che potrebbe ottenere il ruolo di presidente.