USA, stima GDPNow della Fed di Atlanta: PIL a +2,3% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - La stima del modello GDPNow della Fed di Atlanta per lareale (tasso annuo destagionalizzato) nel terzo trimestre del 2025 è delal 19 agosto, in diminuzione rispetto al 2,5% del 15 agosto.Dopo la pubblicazione di questa mattina dei dati sull'inizio dei lavori edilizi da parte dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti, la previsione dellanel terzo trimestre è scesa dall'1,1% al -5,9%, sottolinea la Fed di Atlanta.Il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale è un indicatore chiave dell'attività economica, ma la stima ufficiale viene pubblicata con un certo ritardo. Il modello di previsione GDPNow fornisce unaprima della sua pubblicazione, stimando la crescita del PIL utilizzando una metodologia simile a quella utilizzata dal Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti.PILNow non è una previsione ufficiale della Fed di Atlanta. Piuttosto, è da considerarsi una stima corrente della crescita del PIL reale basataper il trimestre in corso.