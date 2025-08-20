Aeroitalia annuncia avvio vendita voli in continuità territoriale su Comiso

(Teleborsa) -annuncia l'apertura dellel'aeroporto "Pio La Torre" di. A partire, i residenti siciliani avranno a disposizione collegamenti giornalieri cone, per la prima volta, con, garantendo continuità e nuove opportunità di viaggio.L'offerta prevede tariffe vantaggiose per i residenti siciliani e sconti particolari per bambini studenti, pensionati e passeggeri che viaggiano per motivi di salute. Tutti i biglietti saranno acquistabili esclusivamente tramite i canali diretti Aeroitalia (sito web, app e biglietterie aeroportuali).Al momento sono disponibili i voli per la, mentre a breve saranno messi in vendita anche i collegamenti per la"Con questa iniziativa Aeroitalia conferma il proprio impegno a sostegno del diritto alla mobilità dei cittadini siciliani, consolidando il ruolo dell'aeroporto di Comiso come infrastruttura strategica per il territorio", spiega una nota.