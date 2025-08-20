Milano
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 09.49
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,38%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,38%
Il CAC40 apre appena sotto la parità a 7.949,14 punti
In breve
,
Finanza
20 agosto 2025 - 09.03
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,38%, a quota 7.949,14 in apertura.
Argomenti trattati
Parigi
(89)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,39%
