Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,38%

Il CAC40 apre appena sotto la parità a 7.949,14 punti

In breve, Finanza
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,38%, a quota 7.949,14 in apertura.
