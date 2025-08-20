Milano 9:33
42.889 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:33
9.180 -0,10%
24.276 -0,60%

Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,28%)

Il FTSE MIB scambia in avvio a 42.901,4 punti

In breve, Finanza
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,28%, dopo aver aperto a 42.901,4 punti.
