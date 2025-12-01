Milano 11:56
42.960 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:56
9.715 -0,06%
Francoforte 11:56
23.534 -1,27%

Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,44%)

Il FTSE MIB scambia in avvio a 43.168,13 punti

Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,44%, dopo aver aperto a 43.168,13 punti.
