Milano
17:29
42.890
-0,31%
Nasdaq
17:32
23.170
-0,92%
Dow Jones
17:32
44.949
+0,06%
Londra
17:30
9.297
+1,17%
Francoforte
17:30
24.277
-0,60%
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 17.49
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,08%)
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,08%)
Il CAC40 termina gli scambi a 7.973,03 punti
In breve
,
Finanza
20 agosto 2025 - 17.43
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,08%, archiviando la seduta a 7.973,03 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(96)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,05%
