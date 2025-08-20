Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 19/08/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,2 miliardi di euro, con un incremento del 25,82%, rispetto ai precedenti 2,54 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.A fronte dei 650 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 348 azioni. In lettera invece 253 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 49 stocks.