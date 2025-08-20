Milano 9:33
42.889 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:33
9.180 -0,10%
24.276 -0,60%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 19/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,2 miliardi di euro, con un incremento del 25,82%, rispetto ai precedenti 2,54 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.

A fronte dei 650 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 348 azioni. In lettera invece 253 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 49 stocks.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
