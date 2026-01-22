Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 21/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,69 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,47 miliardi della seduta precedente.I volumi si sono attestati a 0,53 miliardi di azioni, rispetto a 0,58 miliardi precedenti.Tra i 751 titoli scambiati sul listino milanese, 372 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 330 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 49 azioni.