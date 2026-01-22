Milano 9:42
44.838 +0,79%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:42
10.216 +0,77%
24.851 +1,18%

Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 21/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,69 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 3,47 miliardi della seduta precedente.

I volumi si sono attestati a 0,53 miliardi di azioni, rispetto a 0,58 miliardi precedenti.

Tra i 751 titoli scambiati sul listino milanese, 372 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 330 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 49 azioni.





