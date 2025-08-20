Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:48
23.195 -0,81%
Dow Jones 20:48
44.925 0,00%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,92% alle 19:30

Il Nasdaq-100 si muove a 23.169,49 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dello 0,92% alle 19:30, tratta in ribasso a 23.169,49 punti.
