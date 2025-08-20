Estee Lauder scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società leader nei trattamenti anti-age
, che esibisce una perdita secca del 4,40% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Estee Lauder
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Estee Lauder
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 89,01 USD. Primo supporto a 83,63. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 81,33.
