Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:49
23.197 -0,80%
Dow Jones 20:49
44.915 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Estee Lauder scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
Estee Lauder scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società leader nei trattamenti anti-age, che esibisce una perdita secca del 4,40% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Estee Lauder rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Estee Lauder evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 89,01 USD. Primo supporto a 83,63. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 81,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```