Incontro Putin-Zelensky, da sciogliere nodo sede. Trump alla finestra

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump h
a dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
sono in procinto di organizzare un incontro per discutere la fine della guerra in Ucraina. "Stanno lavorando per organizzarlo",
ha detto Trump in un'intervista radiofonica a The Mark Levin Show. "Le uccisioni
- ha aggiunto - devono finire". Poi, in riferimento a un possibile trilaterale, ha aggiunto: "se necessario, andrò". Intanto, il soggiorno di Trump nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, è stato cancellato per via dei colloqui tra Russia e Ucraina. "Di solito questo è il periodo in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavit
t sottolineando che il presidente "vuole che le cose si muovano in fretta e battere il ferro finché è caldo".
Da sciogliere il nodo della sede: Kiev rifiuta
la proposta del Cremlino di colloqui a Mosca. Svizzera e Austria
si offrono per ospitarli, ma da Washington si pensa all'Ungheria.
Mentre arrivano le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky,
che condannando gli attacchi russi sul territorio ucraino avvenuti nella notte, ha ribadito su X che "tutti questi sono attacchi dimostrativi che non fanno che confermare la necessità di fare pressione su Mosca, la necessità di imporre nuove sanzioni e tariffe finché la diplomazia non sarà pienamente efficace".
"Insieme agli Stati Uniti, all'Europa e a tutti coloro che cercano la pace,
lavoriamo ogni giorno per garantire la sicurezza. Abbiamo bisogno di solide garanzie di sicurezza per assicurare una pace veramente affidabile e duratura", ha concluso Zelensky.
E spuntano alcuni dettagli sul vertice con i leader europei di lunedì scorso:
dopo la telefonata a Putin, Trump avrebbe chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione dell'Ucraina all'Ue, secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita fonti a conoscenza del dossier.
Durante la telefonata, l'Ungheria
ha espresso la sua disponibilità a ospitare futuri negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e l'ucraino Volodymyr Zelensky a Budapest. Trump ha affermato che ci sarebbe stato un incontro tra Putin e Zelensky, ma che la sede non è ancora stata definita. Alla richiesta di Trump, l'ungherese ha risposto pubblicamente su Facebook. "L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non offre alcuna garanzia di sicurezza", ha scritto. "Pertanto, collegare l'adesione alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso".