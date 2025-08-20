Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:36
23.172 -0,91%
Dow Jones 17:36
44.933 +0,02%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Male Micron Technology sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Micron Technology sul mercato azionario di New York
A picco il produttore di microchip, che presenta un pessimo -6,18%.
Condividi
```