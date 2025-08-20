New York: andamento sostenuto per Dow

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda che produce plastiche elaborate e di base
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dow
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dow
rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Dow
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 24,71 USD. Primo supporto individuato a 23,77. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 25,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)