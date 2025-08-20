Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:36
23.163 -0,95%
Dow Jones 17:36
44.922 0,00%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: brusca correzione per Target

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per Target
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore al dettaglio di prodotti, che esibisce una perdita secca dell'8,49% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Target rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 97,61 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 94,69. L'equilibrata forza rialzista di Target è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 100,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```