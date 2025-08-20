New York: brusca correzione per Target

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore al dettaglio di prodotti
, che esibisce una perdita secca dell'8,49% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Target
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 97,61 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 94,69. L'equilibrata forza rialzista di Target
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 100,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)