Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:36
23.163 -0,95%
Dow Jones 17:36
44.922 0,00%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: mette il turbo TJX Companies

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo TJX Companies
Rialzo per il distributore al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,66%.
Condividi
```