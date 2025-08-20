Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:52
23.195 -0,81%
Dow Jones 20:52
44.913 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: risultato positivo per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Coca-Cola Europacific Partners, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 91,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 92,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 90,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```