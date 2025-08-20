New York: risultato positivo per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande
, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca-Cola Europacific Partners
rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Coca-Cola Europacific Partners
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 91,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 92,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 90,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)