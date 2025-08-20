Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:37
23.177 -0,89%
Dow Jones 17:37
44.931 +0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: sell-off per Keysight Technologies

Retrocede molto il produttore di sistemi di misurazione elettronica, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,80%.
