Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco

(Teleborsa) - Bene il leader italiano nell'equity trading
, con un rialzo del 2,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fineco
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Fineco
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,76 Euro e primo supporto individuato a 19,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 20,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)