Milano 13:54
42.944 -0,18%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:54
9.233 +0,48%
Francoforte 13:54
24.342 -0,33%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il leader italiano nell'equity trading, con un rialzo del 2,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fineco più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Fineco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,76 Euro e primo supporto individuato a 19,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 20,35.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
