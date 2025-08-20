Piazza Affari: si concentrano le vendite su TXT E-solutions

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software
, che passa di mano con un calo dell'1,94%.
La tendenza ad una settimana di TXT E-solutions
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di TXT E-solutions
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)