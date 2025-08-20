Milano 13:55
42.948 -0,17%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:55
9.234 +0,48%
Francoforte 13:55
24.339 -0,34%

Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in luglio

Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in luglio
Unione Europea, Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).
