Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,08%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,6172. Prima resistenza a 0,6206. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,6159.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
