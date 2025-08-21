Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,08%.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,6172. Prima resistenza a 0,6206. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,6159.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)