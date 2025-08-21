Milano 9:46
43.002 +0,32%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:46
9.296 +0,09%
24.292 +0,06%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3895, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3825. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3965.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
