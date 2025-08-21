Assicurazioni, Ivass ordina oscuramento siti internet abusivi

(Teleborsa) - IVASS
ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi: www.magliassicurazioni.it e magliassicurazioni.it; www.benellicatanzaro.it e benellicatanzaro.it; www.piottiservizi.it e piottiservizi.it.Sale a 271
il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l’IVASS esercita il potere di oscuramento, novembre 2023.
Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano - si legge nella nota - "sono in corso. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni".