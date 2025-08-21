Milano 14:54
42.822 -0,10%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 14:54
9.274 -0,15%
Francoforte 14:54
24.201 -0,31%

Assicurazioni, Ivass ordina oscuramento siti internet abusivi

Economia
(Teleborsa) - IVASS ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi: www.magliassicurazioni.it e magliassicurazioni.it; www.benellicatanzaro.it e benellicatanzaro.it; www.piottiservizi.it e piottiservizi.it.

Sale a 271 il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l’IVASS esercita il potere di oscuramento, novembre 2023.

Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano - si legge nella nota - "sono in corso. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni".

