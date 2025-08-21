Milano 9:46
Il CAC40 prende il via a 7.970,75 punti

Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,03%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,03%, a quota 7.970,75 in apertura.
