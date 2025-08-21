Milano 15:34
42.890 +0,06%
Nasdaq 15:34
23.178 -0,31%
Dow Jones 15:34
44.756 -0,41%
Londra 15:34
9.282 -0,07%
Francoforte 15:34
24.226 -0,21%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,29%

Il Dow Jones esordisce a 44.808,21 punti

Finanza
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,29%, dopo un'apertura a 44.808,21.
