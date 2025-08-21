Milano 9:46
43.002 +0,32%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:46
9.296 +0,09%
24.292 +0,06%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 15.292,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato 0%, a quota 15.292,8 in apertura.
Condividi
```