Milano 11:09
44.240 +0,32%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:09
9.804 +0,31%
Francoforte 11:09
23.999 +0,16%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 16.938,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato 0%, a quota 16.938,8 in apertura.
Condividi
```