Milano 10:40
44.587 +0,28%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:40
9.840 +0,02%
Francoforte 10:40
24.242 +0,18%

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,04%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,04%, dopo aver aperto a 17.139,2 Euro.
