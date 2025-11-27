Milano 9:40
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,07%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 16.373,1 Euro

Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,07%, a quota 16.373,1 in apertura.
